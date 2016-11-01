Пожарная безопасность в настоящее время – это определенный комплекс мероприятий, во время выполнения которых удается сохранить не только жизнь сотрудников организации, но и имущество компании. Существующие на данный момент правила безопасности устанавливают общие требования по обеспечению пожарной безопасности, в обязательном порядке осуществляемые во всех компаниях независимо от их организационно-правовых форм . Пройти обучение и купить удостоверение ПТМ дистанционно можно в нашем учебном центре в любое удобное время.

Пожарная безопасность \ ПТМ – пройти обучение и купить удостоверение Цена, в руб. Для руководителей и лиц, которые ответственны за пожарную безопасность в организации 1100,00 Для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 1100,00 Для лиц, выполняющих сварочные \ огневые работы 1100,00 Для лиц, ответственных за пожарную безопасность строящихся, реконструируемых объектов 1100,00

Как получить или купить удостоверение ПТМ?

Все виды ответственности на предприятии, которые касаются обеспечения этой разновидности безопасности, в полной мере ложатся на плечи руководителя организации. В обязательном порядке руководитель компании должен назначить ответственных по обеспечению данной безопасности лиц, как, в общем случае, по всей территории организации, так и в каждом отдельно взятом помещении. Для этой цели выпускаются определенные приказы и создаются индивидуальные инструкции. На территории предприятия должны присутствовать как средства противопожарной безопасности, так и соответствующая противопожарная сигнализация.

Пройти обучение и купить удостоверение по пожарной безопасности в нашем учебном центре можно не только просто и эффективно, но и в максимально короткие сроки. Сотрудников компании, которые не проходили соответствующего инструктажа и не знают основы ПТМ, просто нельзя допускать к выполнению требующих аттестации работ. Ведь присутствие нарушений существующих в настоящее время правил может спровоцировать возникновение пожароопасной ситуации в организации, а вина ляжет на руководителя, не обеспечившего должным образом обучение на производстве. Все это в совокупности может привести к достаточно печальным последствиям.

Сотрудники компании, которые не прошли аттестацию по пожарно-техническому минимуму, при возникновении чрезвычайной ситуации в виде пожара часто в панике пытаются справиться с ней собственными силами, даже не пытаясь сообщить о появлении такого инцидента в пожарную часть. Такого быть не должно.

Результатом прохождения сотрудниками соответствующего обучения и сдачи необходимого экзамена является получение соответствующего удостоверения. При обращении в наш учебный центр такое удостоверение можно получить не только значительно быстрее, чем в аналогичных центрах, но и дистанционно – без отрыва от производства. Все что необходимо для этого – отправить нам всю необходимую информацию о конкретном предприятии, обозначить должность и предоставить всю обязательную личную информацию.

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