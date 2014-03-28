Охрана труда. Новые правила при работах на высоте

Обращаем Ваше внимание!

Согласно Приказу №155н преподаватели, проводящие теоретическое и практическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, должны иметь 3 группу по безопасности работ на высоте. Наши преподаватели и члены аттестационной комиссии прошли обучение и имеют третью группу по безопасности работ на высоте.

6 мая 2015 года вступили в силу новые правила и приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении новых Правил по охране труда при работе на высоте».

Правила регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте и распространяются на работников и работодателей – юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.