Охрана труда. Новые правила при работах на высоте

Обращаем Ваше внимание!
Согласно Приказу №155н преподаватели, проводящие теоретическое и практическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, должны иметь 3 группу по безопасности работ на высоте. Наши преподаватели и члены аттестационной комиссии прошли обучение и имеют третью группу по безопасности работ на высоте.
6 мая 2015 года вступили в силу новые правила и приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении новых Правил по охране труда при работе на высоте».
Правила регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте и распространяются на работников и работодателей – юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Отзывы наших выпускников
Обучили 36 человек охране труда, причем дистанционно. При необходимости с радостью обратимся и в следующий раз. Рекомендую !
Спасибо за курс повышения квалификации наших специалистов, прошедших обучение по пожарной безопасности. Преподавателям учебного центра "Профессия" желаем дальнейшего процветания, ну и профессиональных побед:) Спс
Прошел курс обучения по программе "обучение по охране труда для руководителей". Аудитория, как и атмосфера, вполне комфортна, преподаватели говорят по делу, без лишней "воды", отдельное спасибо преподавателю Вадиму Меньшикову !
Хочу выразить огромную признательность руководству и преподавателям "Профессии" за доступно и понятно изложенный материал, их доброжелательность и отзывчивость. Отдельно хочу отметить близкое расположение учебного центра от метро + возможность дистанционного обучения, это позволило пройти обучение без отрыва для основной работы...
Удостоверение по охране труда получила без проблем. Обучалась дистанционно. Обязательно порекомендую всем своим знакомым. Ставлю 5 баллов!
Проходили курсы охраны труда и ПТМ. Цены просто фантастически низкие. Обстановка доброжелательная, благоприятная, вдобавок все необходимые материалы для дальнейшей работы. Выражаю огромную благодарность специалистам центра за обучение сотрудников.
В этом учебном центре я появилась не случайно. Порекомендовали знакомые по смежному бизнесу. Уже с первых минут общения в учебной части, Наталья Евгеньевна( менеджер направления по охране труда и технике безопасности) дала мне исчерпывающий ответ на мои действия которые следует предпринимать в процессе обучения со своими сотрудниками. Такое впечатление создалось что мы давно знаем друг друга и понимаем с полуслова.
Наша клининговая компания " Чистые небеса" выражает огромную благодарность коллективу учебного центра "Специалист". Впредь буду иметь дела только с Вами. От добра добра не ищут.
Спасибо!